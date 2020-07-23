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Türkiye'de son 24 saatte 18 can kaybı, 913 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, can kaybı 5 bin 563 oldu.

23 Temmuz 2020 Perşembe 20:14
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Türkiye'de son 24 saatte 18 can kaybı, 913 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" mesajını paylaştı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Günlük Coronvirüs Tablosu"nu ve "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" mesajını paylaştı.

Son Güncelleme: 23.07.2020 20:15
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