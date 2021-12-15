Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Aralık’a ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 357 bin 325 testten 19 bin 872’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 193 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 239 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 85.5 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 58.3 aşılama oranı ile Urfa ise son sırada bulunuyor.

2.doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 82.3 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 80.0 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 74.7 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun.”