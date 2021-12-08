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Türkiye'de son 24 saatte 192 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 koronavirüs testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 19:31
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Türkiye'de son 24 saatte 192 kişi yaşamını yitirdi
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Sağlık Bakanlığı’nın 8 Aralık’a ilişkin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 254 testten 20 bin 874’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 192 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 883 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 85.2 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 57.7 aşılama oranı ile Urfa ise son sırada bulunuyor.

2.doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 82.1 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 79.8 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 74.5 ile İstanbul yer alıyor.

BAKAN KOCA: PİŞMAN OLMAYI BEKLEMEYİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin.”

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