Türkiye'de son 24 saatte 198 kişi koronavirüse yenik düştü

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

7 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 198 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 366 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 317 test yapıldı.

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" dedi.