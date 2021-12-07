Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
banner107

Türkiye'de son 24 saatte 198 kişi koronavirüse yenik düştü

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

07 Aralık 2021 Salı 19:12
77 Okunma
Türkiye'de son 24 saatte 198 kişi koronavirüse yenik düştü
banner108

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

7 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 198 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 366 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 317 test yapıldı.

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
Kızlarına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıkan baba için istenen ceza belli oldu
Kızlarına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıkan baba için istenen ceza belli oldu
Kan donduran olay!
Kan donduran olay!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim