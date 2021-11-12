Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 217 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi.

24 saatte iyileşen hasta sayısı 25 bin 164 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı ise 354 bin 287 oldu.

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Son 1 aydaki vakaların %15’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" dedi.