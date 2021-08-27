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Türkiye'de son 24 saatte 244 can kaybı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 244 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 20:28
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Türkiye'de son 24 saatte 244 can kaybı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı.

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 244 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 14 bin 528 oldu.

24 saatte yapılan test sayısı ise 295 bin 647 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı!" dedi.

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