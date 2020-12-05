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Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 896 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 COVID-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 6 bin 128 yeni hasta belirlendi, 196 kişi hayatını kaybetti.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:04
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Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 896 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 903 COVID-19 testi yapıldı, 31 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 6 bin 128 yeni hasta belirlendi, 196 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu, son 24 saatte 4 bin 100 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 427 bin 242'ye yükseldi.

"Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim."

Son Güncelleme: 05.12.2020 20:08
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