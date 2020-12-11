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Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 106 yeni vaka

Türkiye'de korona virüste son rakamlar açıklandı...

11 Aralık 2020 Cuma 18:40
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Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 106 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 106 yeni vaka, 5 bin 607 yeni hasta tespit edildi, 226 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.

Son Güncelleme: 11.12.2020 19:58
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