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Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 860 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 koronavirüs testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

12 Ekim 2021 Salı 21:42
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Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 860 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ekim’e ilişkin Koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 357 bin 636 testten 33 bin 860’ı pozitif çıktı.

Virüs nedeniyle 237 kişi daha yaşamını yitirdi. İyileşen hasta sayısı 30 bin 110 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 80.1 aşılama oranıyla Kırklareli birinci sırada yer alıyor. ‘Mavi iller’ listesinde Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir, Burdur, Isparta, Uşak, Ankara, Kastamonu ve Samsun izliyor. Yüzde 49.5 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

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