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Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 koronavirüs testi yapıldı

Türkiye’de son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 19 vaka tespit edildi

07 Ekim 2021 Perşembe 20:24
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Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 koronavirüs testi yapıldı
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Türkiye'de son 24 saatte toplam 362 bin 152 Koronavirüs testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle ilgili güncel tabloyu şu notla sosyal medyadan duyurdu:

"217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım."

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