Künye
Kıbrıs 15
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş yapmak isterken yakalandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçlarla giriş...
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 464 bin 85 koronavirüs testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 19:22
29 Okunma
Türkiye'de son 24 saatte 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi
banner108

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 464 bin 85 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 600 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 95 bin 526 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,88 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 243 bin 896 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"MÜCADELEDE RİSK GRUPLARINA ODAKLANMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Pandeminin artık sonuna geldik"
"Pandeminin artık sonuna geldik"
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil
Erdoğan: Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim