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Türkiye'de Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 440'e yükseldiğini açıkladı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 20:24
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Türkiye'de Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 440'e yükseldi. Bugün toplam 42 bin 411 test yapılırken, 933 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 216 bin 873 oldu. Bugün bin 87 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 198 bin 820'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 394, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 213 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da bin 592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bindi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 16.07.2020 20:26
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