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Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybetti

TC  Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti.

13 Ekim 2020 Salı 22:27
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Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 62 kişi hayatını kaybetti

TC  Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 13 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.  Tabloya göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti.  

TEDBİR MESAJI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi.

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