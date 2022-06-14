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Türkiye'de torununa cinsel istismarda bulunan dede tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli'de torununa cinsel istismarda bulunan zanlının tutuklandığını açıkladı.

14 Haziran 2022 Salı 15:38
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Türkiye'de torununa cinsel istismarda bulunan dede tutuklandı
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İstanbul'da torununa cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı.

Sultanbeyli'de meydana gelen olay, sosyal medyada paylaşılan belgelerle ortaya çıktı. Kısa sürede yayılan olay büyük tepki çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Binlerce kişi zanlının tutuklanması için paylaşımda bulundu. Tepkilerin ardından İstanbul anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan tutuklama talebi doğrultusunda 13 Mayıs'ta Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli A.T'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma sonucunda şüpheli hakkında atılı suçlardan yargılanması istemiyle 10 Haziran'da İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, şüpheli halen atılı suçlardan tutukludur."

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