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Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı

29 Eylül'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 29 bin 386 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227 oldu.

29 Eylül 2021 Çarşamba 20:11
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Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı
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T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 31 bin 018 hasta taburcu olurken bugün 355 bin 442 test yapıldı.

"20 BİN ALTI KRİTİK EŞİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000'in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000'e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 71.35 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88.60 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 71.35 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 44 MİLYON 285 BİN 452 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 753 bin 136 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 44 milyon 285 bin 452 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 340 bin 145 kişiye aşı yapıldı.

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