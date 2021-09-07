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Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.

07 Eylül 2021 Salı 20:22
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Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 638 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 274 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 34 bin 402 hasta taburcu olurken bugün 304 bin 864 test yapıldı.

BAKAN KOCA: BİZE BAĞLI!

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bugünkü vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" dedi.

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