Türkiye'de vaka sayıları düne göre düştü

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 216 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 32 bin 119 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 853 test yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 71.69 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 71.35 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 495 bin 613'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 44 MİLYON 498 BİN 344 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 840 bin 659 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 44 milyon 498 bin 344 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 391 bin 762 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 28 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 386 de yeni vaka tespit edilmişti.