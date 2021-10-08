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Türkiye'de vaka sayıları düne göre düştü

8 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 30 bin 201 vaka tespit edildi.

08 Ekim 2021 Cuma 21:16
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Türkiye'de vaka sayıları düne göre düştü
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T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 167 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 115 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 74.16 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.16 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 37 bin 763'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 46 MİLYON 30 BİN 829 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 427 bin 81 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 30 bin 897 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 714 bin 829 kişiye aşı yapıldı.

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