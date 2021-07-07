Türkiye'de vaka sayıları düşerken vefat sayıları arttı

7 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 636 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 225 bin 253'e yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 59.42'YE ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 59.42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 26.11 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 16 MİLYON 209 BİN 662 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 36 milyon 879 bin 365 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 16 milyon 209 bin 662 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 2 milyon 260 bin 351 kişiye aşı yapıldı.