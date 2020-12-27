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Türkiye'de vaka sayılarında ciddi düşüş

Türkiye'de korona virüste son rakamlar açıklandı.

27 Aralık 2020 Pazar 18:06
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Türkiye'de vaka sayılarında ciddi düşüş

Türkiye'de korona virüste son rakamlar açıklandı.

Son 24 saatte 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi, 254 kişi vefat etti. 21 bin 196 kişi ise COVID-19'u yendi. 2 bin 806 yeni hasta belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.

Son Güncelleme: 27.12.2020 19:50
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