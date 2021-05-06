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Türkiye'de vaka sayılarında ciddi düşüş var!

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:41
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Türkiye'de vaka sayılarında ciddi düşüş var!

Tabloya göre son 24 saatte 304 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 187’e yükseldi.

Toplamda 48 milyon 712 bin 606 test yapıldı. Bugün yapılan 253 bin 382 testten, 22 bin 388 yeni vaka sayısı, 2 bin 401 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 977 bin 982 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 298 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 626 bin 799’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 378 olduğu açıklandı.


Anahtar Kelimeler:
Güncel Koronavirüs Tablosu
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