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Türkiye'de vaka sayılarında umut verici düşüş yaşandı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 20:16
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Türkiye'de vaka sayılarında umut verici düşüş yaşandı

20 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 856'sı semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 207 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 626'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 160 bin 423'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 271 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 41 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Koronavirüs Tablosu
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