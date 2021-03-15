Türkiye'de vaka sayısı 15 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye günlük corona virüs tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 151 bin 113 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 858 oldu.



Son 24 saatte 15 bin 893 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.