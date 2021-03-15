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Türkiye'de vaka sayısı 15 bini geçti

TC Sağlık Bakanlığı 15 Mart 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 63 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:13
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Türkiye'de vaka sayısı 15 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye günlük corona virüs tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 151 bin 113 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 858 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 893 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

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