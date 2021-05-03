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Türkiye'de vefat sayısı kritik seviyede

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:17
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Türkiye'de vefat sayısı kritik seviyede

3 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2501'si semptomatik olmak üzere toplam 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 347 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 191'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 900 bin 121'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 438 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 438 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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Türkiyenin Günlük Koronavirüs Tablosu
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