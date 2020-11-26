Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Sahte evrak davasında yeni gelişme
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı
Planları çöktü
Planları çöktü

Türkiye'de yaban keçisini vuran kişiye 27 bin 777 TL ceza

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçisini vuran kişiye, 27 bin 777 TL ceza uygulandı.

26 Kasım 2020 Perşembe 13:14
531 Okunma
Türkiye'de yaban keçisini vuran kişiye 27 bin 777 TL ceza

Mazgirt ilçesi Kale bölgesi yakınlarında, öğle saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, koruma altında bulunan ve avlanması yasak yaban keçisi vurulmuş halde bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmayla yaban keçisini vuran kişi yakalandı. 

Bu kişiye Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 27 bin 777 TL idari para cezası uygulandı.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-Katar arasında 10 anlaşma imzalandı
Türkiye-Katar arasında 10 anlaşma imzalandı
İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik
İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik
Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar'a devri için mutabakat anlaşması
Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar'a devri için mutabakat anlaşması
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim