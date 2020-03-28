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Türkiye'de Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını duyurdu. Köy, giriş- çıkışlara kapatıldı.

28 Mart 2020 Cumartesi 18:05
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Türkiye'de Yozgat'ta bir köy karantinaya alındı

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekerek ilçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYozgatKoronavirüs
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