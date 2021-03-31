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Türkiye'deki vakaların % 75'i İngiltere varyantı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Kornavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

31 Mart 2021 Çarşamba 23:01
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Türkiye'deki vakaların % 75'i İngiltere varyantı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan ,Koca varyant virüslerle ilgili olarak "İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Tablonun bütünü, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu.

Bilim insanlarının, mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı ve pozitif testler üzerindeki araştırmalarda, mutasyon varyantlarına çok sık rastlandığı şeklinde bir mesajı olduğunu bildiren Koca, görülen mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin şu istatistikleri paylaştı:

Anahtar Kelimeler:
Kornavirüs Bilim Kurulu
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