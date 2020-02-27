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Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart 2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı daha önce de Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'a da vize muafiyeti sağlandığını duyurmuştu.

27 Şubat 2020 Perşembe 20:08
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Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine vize muafiyeti

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bu adımla, sözkonusu ülkelerle turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı daha önce Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık 2 Mart'tan itibaren turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandığı duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
VizeTürkiye
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