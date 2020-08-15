Türkiye'den AB'ye yanıt

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklama ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonrası yapılan açıklamalara cevap verildi.

Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğu bununla birlikte haklarını korumada da kararlı olduğunun altı bir kez daha çizildi.



Açıklamada, "Türkiye meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" denildi.