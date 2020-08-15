Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Emaneti cebe attı
Emaneti cebe attı
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı

Türkiye'den AB'ye yanıt

"Çağrı, tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara olmalı"

15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:21
821 Okunma
Türkiye'den AB'ye yanıt

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklama ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonrası yapılan açıklamalara cevap verildi.

Türkiye'nin diyalog ve müzakereden yana olduğu bununla birlikte haklarını korumada da kararlı olduğunun altı bir kez daha çizildi.

Açıklamada, "Türkiye meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDoğu AkdenizYunanistanGüney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 15 Ağustos 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 15 Ağustos 2020
Gül’den Doğu Akdeniz açıklaması
Gül’den Doğu Akdeniz açıklaması
Kaçacak yer aradılar
Kaçacak yer aradılar
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim