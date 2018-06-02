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Türkiye'den ABD'nin Filistin tasarısını veto etmesine tepki

TC Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Filistinlilerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 13:47
Türkiye'den ABD'nin Filistin tasarısını veto etmesine tepki

TC Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Filistinlilerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de 14 Mayıs'ta yaşanan katliam sonrası Kuveyt'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu karar tasarısının ABD'nin oyuyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyinin Filistinlilere uygulanan şiddet bağlamında hesap verilebilirlik ve caydırıcılık tesis etmede bir kez daha işlevsiz kalmasına dikkat çekilen açıklamada, BM reformunun ertelenemez bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında birincil derecede yetkili ve sorumlu kurum olan BM Güvenlik Konseyinde, barışçı gösteri hakkını kullanan masum sivilleri hedef alan katliamın kınanmasını içeren ve BM Genel Sekreterine işgal altında yaşayan Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanmasını teminen uluslararası koruma mekanizması dahil önerilerde bulunma çağrısında bulunan tasarının veto edilmesinin izahı yoktur."

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin başta BM Genel Kurulu olmak üzere bütün platformlarda Filistin davasının takipçisi olmayı sürdüreceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 02.06.2018 13:48
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