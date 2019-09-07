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Türkiye'den ABD'nin seyahat uyarısına tepki

TC Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Türkiye'ye yönelik yayınladığı son seyahat uyarısında genel olarak güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki şehirlere yönelik tespit ve değerlendirmelerinin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. 

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:07
Türkiye'den ABD'nin seyahat uyarısına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısında yer verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan yaklaşımlarım, Türk hükümetinin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacağının altı çizildi. 

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının ülkemize yönelik yayımladığı son seyahat uyarısında genel olarak ülkemizin güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerimize yönelik tespit ve değerlendirmeler gerçekleri yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı. 

Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemenin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu açıklamada, ülkemizdeki güvenlik ortamını doğru şekilde yansıtmayan iddialar tekrarlanmakta, bir tehdit ve güvenlik açığı olduğu yönünde asılsız unsurlara yer verilmektedir. Türkiye'nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır. Öte yandan, seçilmiş olmak terörü ve terör örgütlerini destekleme özgürlüğüne sahip olmak demek değildir. Ülkemiz terörle etkin şekilde mücadele etmeye kararlıdır. Terörü destekleyenlere karşı hukuki ve meşru zeminde aldığımız tedbirler de ülkemizin bu tehditle kararlı mücadelesinin tezahürüdür."

Açıklamada, ABD makamlarını ideolojik yaklaşımdan vazgeçerek Türkiye'nin gerçeklerini referans almaya, aklıselim ve mantıktan uzak bu değerlendirmeyi düzeltmesi çağrısında bulunuldu.

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TürkiyeABD
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