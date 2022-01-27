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Türkiye'den BMGK kararına karşı KKTC'ye destek açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kıbrıs adasında konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatılması kararına karşı yaptığı açıklamayı tümüyle destekledi.

27 Ocak 2022 Perşembe 22:37
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Türkiye'den BMGK kararına karşı KKTC'ye destek açıklaması
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu karar alınırken, bu yönde yapılan tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmamıştır. Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Bu konuda KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara desteğimiz tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BMGK'nin bir yandan adadaki taraflara çözüm bulmalarını söylediği, diğer yandan da 50 yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın rızasını yansıtmayan çözüm modelini dayatmaya çalıştığı vurgulanarak, bu tutumun gerçeklikten kopuk ve çelişkili olduğu belirtildi.

BMGK'nin KKTC makamlarının Maraş'ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesinin mülkiyet haklarının ihlali olduğu aktarılan açıklamada, Konsey'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de attığı gerginliği arttıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesinin bir çifte standart örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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