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Türkiye'den Doğu Akdeniz tepkisi

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Mısır, Fransa ve GKRY'nin Libya mutabakatı hakkında yaptığı açıklamanın bütünüyle gerçek dışı olduğunu belirtti.

09 Ocak 2020 Perşembe 12:01
Türkiye'den Doğu Akdeniz tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Fransa, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Libya ile imzalanan Doğu Akdeniz mutabakatı hakkındaki ortak açıklamasına tepki gösterdi. 

"Açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki adımlarının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır"

Kahire'de düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklamanın bütünüyle gerçek dışı tezlere dayandığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Hükümeti ile imzaladığımız Mutabakat Muhtıraları uluslararası hukuka uygun ve meşrudur.

Bu Mutabakat Muhtıraları, ülkemizi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz’de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap niteliği taşımaktadır. Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır."

Türkiye'nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı olduğu vurgulanan açıklamada şunlar denildi: 

"Doğu Akdeniz’i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz."

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Türkiye
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