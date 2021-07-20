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Türkiye'den Fransa'ya kınama

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Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı.

20 Temmuz 2021 Salı 16:12
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Türkiye'den Fransa'ya kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Suriye Demokratik Konseyi” mensupları ile görüşmesine Ankara'dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesini kınıyoruz" dedi.

"BÖLGEDE İSTİKRARIN SAĞLANMASI ÇABALARINA ZARAR VERMEKTEDİR"

Bİlgiç, "Fransa’nın bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye’nin milli güvenliği, Suriye‘nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması çabalarına zarar vermektedir'' açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFransaKınama
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