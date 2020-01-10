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Türkiye'den KKTC'ye gelen su borusu patladı

Sahilden 5 mil açıktaki (7-8 km) boruların dipten koparak su yüzüne çıktı ve patladı.

10 Ocak 2020 Cuma 09:57
Türkiye'den KKTC'ye gelen su borusu patladı

T24'ün haberine göre Mersin'deki Alaköprü Barajı'nda tutulan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşıyan boru patladı. ‘Asrın Projesi’ olarak adlandırılan ve 17 Ekim 2015’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle hayata geçirilen projede onarılması güç bir durum yaşandı.  

"Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi" olarak 2013’te başlatılan su taşıma işlemi deniz altına döşenen borularla iki yıl içinde tamamlanmıştı. Anamur sahilinden döşenen borular, denizin 250 metre altına indirilmişti. Sahilden 5 mil açıktaki (7-8 km) boruların dipten koparak su yüzüne çıktı ve patladı. Kalyon İnşaat tarafından üstlenilen projenin bu bölümü Malezyalılarla ortak yapılmıştı. Deniz dibinden kopan boru, içinde tatlı su olduğu için deniz yüzeyine çıktı.  T24’ün ulaştığı görüntülerde deniz yüzeyindeki borudan oluk oluk suyun akarak denize karıştığı görülüyor. Kopan borunun bulunduğu alanın Mersin güzergâhı üzerinde olması nedeniyle gemi trafiğini de etkilemesi bekleniyor.  

T24’ün görüşüne başvurduğu uzmanlar, yeniden yapımının çok güç olduğunu, DSİ’nin elinde bu konuda bir ekipmanın bulunmadığını söylüyorlar. Çalışmaların 6-7 aydan önce de başlamasının da mümkün olamayacağı görüşünü dile getiriyorlar. Türk Petrollerine ait bir geminin bölgeye hareket ettiği, ancak bu geminin sadece durum tespiti için çalışma yapabileceği söyleniyor. KKTC’deki su rezervlerinin şimdilik adadaki su ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğu, ancak patlayan borunun yapımının hem masraflı hem de çok uzun sürebileceği için ciddi sorun yaratacağı endişesi yaşanıyor.

Su ihtiyacının hemen hemen tamamını yeraltı su kaynaklarından karşılayan KKTC'de Türkiye'den yılda 75 milyon metreküp su, ‘Asrın Projesi’ ile adaya aktarılıyordu. KKTC'nin su problemini köklü bir çözüme kavuşturmak maksadıyla hayata geçirilen proje, Türkiye ile KKTC tarafında birer baraj ve 80 kilometresi deniz geçişi olmak üzere toplam 107 kilometrelik isale hattından oluşuyor. Deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçirilen yüksek yoğunluklu polietilen boru hattı dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor.

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piremses 2020-01-10 11:40:22

haydaaaaa çok bile gitti :)

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ahaa 2020-01-10 12:11:51

kesin sabatoj

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Daş 2020-01-10 14:04:37

Asrın liderinin asrın projeleri kendisi gibi tek tek patatese bağlayacak

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