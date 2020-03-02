Türkiye'den Sofya'daki zirveye ret

Türkiye, Sofya'da Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi Yunanistan'ın göçmenlere davranışlarından dolayı ret etti. Bulgaristan Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, bir kişiyi de ağır yaralaması süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok" dedi.