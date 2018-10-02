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Türkiye'den yaz saati kararı!

Türkiye'de ileri saat uygulamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı

02 Ekim 2018 Salı 09:54
Türkiye'den yaz saati kararı!

Türkiye Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla Türkiye'de uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

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Son Güncelleme: 02.10.2018 10:56
Anahtar Kelimeler:
HaberIleri Saat UygulamasıYaz SaatiTürkiye
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kudret 2018-10-02 10:08:28

bakalım bizim burdakiler ne yapacaklar

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vatandaş 2018-10-02 14:00:01 @kudret

burası babutsa cumhuriyeti. tabiki kendi saatimizi kendimiz belirleyecez. Türkiye kim ki biz onlara uyalım

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