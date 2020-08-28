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Türkiye'den Yunanistan F-16'larına önleme

Milli Savunma Bakanlığı, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağına önleme yapıldığını ve bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 22:02
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Türkiye'den Yunanistan F-16'larına önleme

TC Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından çarpıcı görüntüler paylaştı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

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