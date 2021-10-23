Türkiye Eurovision'a katılacak mı?

Her yıl geleneksel olarak şarkıların yarıştığı Eurovision, bu yıl kazanan İtalya'dan Måneskin grubu olduğu için gelecek yıl yarışma, İtalya'nın Torino kentinde yapılacak. Ülkemizde yeniden gündem olan yarışmaya Türkiye'nin katılıp katılmayacağı da merak konusu oldu.

TÜRKİYE OLMAYACAK

2013 yılında puanlama sistemindeki adaletsizliği gerekçe göstererek yarışmadan ayrılan Türkiye, bu yıl da Eurovision'da yer almayacak. Yarışmanın finali mayıs ayının ikinci haftasında, yapılacak ve PalaOlimpico adlı stadyumda gerçekleştirilecek.

TRT GENEL MÜDÜRÜ AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yarışma ile ilgili tekrar görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Eren, "Eurovision'un başına Kuzey Avrupa'dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" demişti.

CAN BONOMO EUROVİSİON'DA 7. OLMUŞTU

Türkiye'nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda Can Bonomo 'Love Me Back' adlı şarkıyla 112 puan alarak 7'nci oldu.