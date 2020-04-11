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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 11 Nisan 2020

Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 11 Nisan 2020

11 Nisan 2020 Cumartesi 09:17
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Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 11 Nisan 2020

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gazeteleri
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Vatandaş 2020-04-11 09:59:45

Be arkadaşlar acaba hiç kendi kendinize sorup araştırdınızmı; bu GÜNDEM KIBRIS'ın künyesi nedir diye?
Künye menüsüne girdiğinizde yalnızca "Yazı İşleri Müdürü Bahar Sancar" ve bir de cep telefonu "+90548 887 3030" yazar..Bunun haricinde hiçbir bilgi yok..Adresi nedir belli değil,e-mail adresi belli değil,diğer sabit telefon bilgileri yok vs...Yayın kurulundan bunu sormak gerekmezmi? Biz kiminle muhatabız..Bu kanalın kişiliği nedir? Özel mi tüzel mi? araştırmak lazım..

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