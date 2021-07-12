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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

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Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 20:33
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı.

"HOŞ GELDİN EDİRNE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4. şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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Son Güncelleme: 12.07.2021 23:55
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüs
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