Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
Jeneratörü Sirkat Edenler Tespit Edilemedi
İzinsiz ikamet davası
İzinsiz ikamet davası
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı

Türkiye, hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2020 öncesi oynadığı ikinci hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:33
42 Okunma
Türkiye, hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı

İlk yarısı daha düşük geçen tempoda ,Türkiye A Milli Takımı ikinci yarı gol  bulabilmek adına daha fazla hücumu düşündü. Ancak yakalanan pozisyonlar gole çeviremedi ve hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrıldı

A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde üçüncü hazırlık maçını 3 Haziran Perşembe günü oynanacak. Ay-Yıldızlı takımın Almanya'da oynayacağı maçta rakibi Moldova olacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİK

Hazırlık maçında Gine'yi Antalya Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Halil Akbunar, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu'nun yerine bu mücadelede, Mert Günok, Ozan Kabak, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.

Son Güncelleme: 31.05.2021 23:26
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü
Türkiye'de normalleşme takviminin detayları belli oldu!
Türkiye'de normalleşme takviminin detayları belli oldu!
Kabine toplandı: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek
Kabine toplandı: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim