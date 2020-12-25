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Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama öncesi açıklama

Yurt genelinde hafta sonu uygulanacak kısıtlama saat 21.00'de başlıyor. İçişleri Bakanlığı kısıtlama öncesi hizmet verecek yerleri ve ayrıntıları hatırlattı.

25 Aralık 2020 Cuma 17:01
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Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama öncesi açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen sürede marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar paket servis-gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu işyerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 arasında paket servise devam edecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidebilecek.

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