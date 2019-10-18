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Türkiye-İran sınırında alçak saldırı: Bir askerimiz şehit

Van'ın Çaldıran ilçesinde sınırın İran tarafından teröristlerce açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

18 Ekim 2019 Cuma 09:42
Türkiye-İran sınırında alçak saldırı: Bir askerimiz şehit

Çaldıran ilçesinde Hudut Taburu’na bağlı Uzunyol Karakolu’nun devriye aracına, PKK’lı teröristlerce İran sınırdan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van’daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Van Valiliği, saldırıyla ilgil açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:

Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır. Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir.

DHA

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Türkiye
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