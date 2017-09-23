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Türkiye Kıbrıs şehitlerini andı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri törenle anıldı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 11:27
Türkiye Kıbrıs şehitlerini andı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri törenle anıldı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 2015'te başlatılan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında dün tören düzenlendi. Törende Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinden Piyade Komando Er Hasan Kılıç ve İstihkam Astsubay Çavuş Bahadır Yalçın, şehit yakınları, davetliler, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı.

Balkan Savaşı şehitleri Er Hasan oğlu İzzet ve Er Osman oğlu Mehmet ise Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında 4 Ekim'de düzenlenecek törenle anılacak.

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