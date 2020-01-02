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Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor’a transfer şoku!

Türkiye Kupası'nı 2018 yılında müzesine götürmeyi başaran Akhisarspor, devre arasında borçları nedeniyle transfer yapamayacak.

02 Ocak 2020 Perşembe 12:25
Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor’a transfer şoku!

TFF 1. Lig’de sezonun ilk yarısında zirve hedefini tutturamayıp beşinci sırada kalan Akhisarspor, ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye çalışırken, transfer yasağıyla sarsıldı. Akhisar’a Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularına olan 2 milyon Euro civarında borcu nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenildi.

Yasak ve alacaklı futbolcular konusunda açıklama yapmayan yeşil-siyahlı yönetim, borcu kapatarak transfer yapmanın yollarını arıyor.

Süper Lig’de 7 yıl boyunca mali olarak en istikrarlı kulüplerden olmayı başaran, geçen sezon başında Türkiye Kupası şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi’nden dev gelir elde eden Akhisarspor, bu sezona başlarken Josue, Dany gibi yabancılarıyla yollarını sorunlu ayırmıştı.

Devre arasında mevcut kadrosundan yalnız Eray’la yollarını ayıran, diğer futbolcuları takımda tutmayı planlayan Akhisar’ın 12 Ocak’a kadar sürecek Antalya kampı yarın başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye KupasAkhisarspor
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