Türkiye Libya'ya asker gönderiyor, Libya tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.



Tezkere üzerine yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi.



Elektronik yöntemle yapılan oylama sonucu tezkere, 184'e karşı 325 oyla kabul edildi. Toplamda 509 milletvekili oy kullandı.

TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya’daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.



Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

ÖNCESİNDE USUL TARTIŞMASI

CHP, başkanın tatilde olan Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi olmadığnı öne sürerek usul tartışması açtı. Usule ilişkin itirazlara yanıt veren Şentop, Anayasa'nın 93'üncü maddesine göre toplantı çağrısını yaptığını söyledi. Şentop, TBMM'yi değil, Genel Kurulu toplantıya çağırdığına dikkati çekerek, bunun Anayasa ve İçtüzük'e uygun olduğunu vurguladı.

Meclisi tatilde ve ara vermede toplantıya çağırmaya yönelik kuralların, Genel Kurulun ara vermesi halinde de geçerli olacağına işaret eden Şentop, "21 Aralık'ta alınan karar, bir tatil ve ara verme kararı değildi. TBMM bir tatilde ve ara vermede değildi. Sadece Genel Kurul toplanmama kararı almıştı. Ben TBMM'yi değil, Genel Kurulu toplantıya çağırdım. Aynı şey değil çünkü 21 Aralık'ta alınan karardan sonra TBMM'de komisyonların çalışmalarını sürdürmelerine bir engel yoktu" diye konuştu.

Tezkerenin okunmasının ardından parti gruplarına adına konuşmalar yapıldı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray: İktidar ekonomik kriz şartlarında ayakta duruma mücadelesi veren Türk milletine geçici huzuru çok gördü. Bu acele neden? Tezkere onaylandığı anda Türkiye husumetlerle yüz yüze kalacak. Ağır bedeller ödetebilecek oldu-bittilerle karşı karşıyayız. Tezkereye karşı çıkmamızın güçlü nedenleri var. Bizi Arap coğrafyasında bir nefret objesi haline getirecek.Rusya ile karşı karşıya geleceğiz. Askerimiz Vietnam gibi çatışmaların ortasında kalabilir. Tezkere bu kadar önemli diyorsunuz bir tane bakan yok.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay: Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar sebebiyle bir şer ittfakı kurulmuştur. Sahada sondaj ve araştırma gemileriyle yapılan tatbikat kararlı adımlardır. Bu kapsamda Libya ile yapılan anlaşmalar Akdeniz'deki hakkımızın korunması için isabetli adımlardır. Muhtırada Libya'dan davet gelmesi halinde Libya'ya gidebleceği hükme bağlanmıştır. Görüşmekte olduğumuz bu tezkere Libya'nın istikrar, huzuruna destek veren Türkiye'nin bölgesel barışına destek veren tezkeredir. Doğu Akdeniz dünya jeopolitiğinin önemli bir sahasıdır. Türkiye burada güçlü durmalıdır. Doğu Akdeniz artık Libya'nın da dahil olduğu daha geniş bir coğrafyayı tanımlamaktadır. Konunun bir diğer boyutu Türkiye'nin uluslararası barış, güvenliğine sunduğu katkıdır. Bu tezkere Libya'nın istikrar, huzuruna destek veren Türkiye'nin bölgesel barışına destek veren tezkeredir. Libya'ya asker göndermek uluslararası hukuk açısından meşrudur.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları: Biz sözümüzü Meclis'te de dışarda da söylemeye devam edeceğiz. Diyorlar ki dünya küreselleşti, önleyci savaş politikaları yürütmeliyiz. Topraklarına girerek, hukuku sınırı ihlal ederek yapacağız diyorsunuz. Bu yayılmacı siyasettir. Doğu Akdeniz önemli bir gündeme dönüştü. Emperyalist güçlerin iştahını kabarttı. Deniz yetki alanlarının sınırında bu Türkiye'nin de hakkıdır. Gerilim tırmandırılmak isteniyor. Haklı olduğunuz ortamda herkes karşımıza alalım ama bunda peşini bırakmak zorundasınız. Yıllardır Türkiye, İhvancı Trablus hükümetine destek sağladığını biliyoruz. Bu rejim tıkanmıştır, silah sanayiini güçlendirmek için Libya seferine çıkmıştır. Ekonomik, siyasal, sosyal, hukuksal açısından tıkanmıştır. Bu tabloda Libya'ya sefer düzenlemek ülkeyi ateşe atmaktır.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz: Rusya Hafter'i güçlü bir şekilde desteklemekte ABD de iyi ilişkiler kurmaktadır. Bu Trablusta'ki hükümetin kırılgan bir zemin üzerinde durduğunu göstermektedir. Libya'ya asker göndermek için hukuka dayalı bir zemin yaratılmaya çalışılıyor. Bölge ülkeleriyle kapsamlı bir istişare yaptınız mı? Tunus bunun olumsuz olacağını söylüyor. İtalya, Fransa, Mısır, Yunanistan ile bir istişare yapıldı mı? Türkiye bölgedeki diğer ülkelerin vekalet savaşına dahil olmamalı. Bu tezkere Anayasa'nın 92'nci maddesine aykırıdır. Telafisi güç durumla karşılaşmamak için büyük devletler gibi iki tarafla da temas kurup diplomasi kanalları açık tutulmalıydı.

AK Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz: Türkiye'nin kültürel ve sosyal bağları olan Libya'nın yardım çağrısında bulunmaması düşünülemez. Libya'ya sağlanacak destek uluslararası hukuka uygundur.Lİbya'nın barış harekatı sırasında bize sunduğu destek unutulamaz. İki ülke halkı ortak bilinçle hareket etmiştir. Bu yardım çağrısı Türkiye'ye sorumluluklar yüklemektedir. İmzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin muhtıra Türkiye'yi Antalya körfezine mahkum etmek isteyenlere çok büyük cevaptır. Libya'nı huzuru ve istikrarı bölgenin huzuru ve istikrarıdır. O anlaşmaya destek olanların buna da destek olması gerekir. Tezkere ateşkesin sağlanmasına katkı sağlayarak çözüme katkı sağlayacaktır. Talebe olumlu yanıt verilmesi ulusal çıkarlara da uygundur. Ülkemiz bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek, çıkarlarımıza halel getirecek oldu-bittilerin önüne geçecektir. Libya sadace duygusal bağlarımızın olduğu bir coğrafya değildir.

"SAADET PARTİSİ OLARAK HAYIR DİYECEĞİZ"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, yaptığı konuşmada "Saadet Partisi olarak tezkereye hayır diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tezkere kabul edilirse Libya Türkiye'nin asker bulundurduğu 13'üncü ülke olacak.

SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ

Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli oluyor. MHP'nin destek vereceğini açıkladığı tezkereye Saadet Partisi de evet diyeceğini duyurdu. Ancak Meclis'te iki sandalyesi olan Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili Cihangir İslam oturuma katılmayacağını açıkladı. CHP ve HDP'nin ardından İYİ Parti de hayır oyu vereceğini açıkladı.



TEZKEREDE NE VAR?



Tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya’daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.