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Türkiye Meclis’inde Libya tezkeresi hazırlığı

Libya ile mutabakat sonrası tezkerenin Meclis’e gelmesi için çalışma yapılıyor.

24 Aralık 2019 Salı 17:47
Türkiye Meclis’inde Libya tezkeresi hazırlığı

Libya ile mutabakat sonrası tezkerenin Meclis’e gelmesi için çalışma yapılıyor.
Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçmişti. Öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya’ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

Bu çerçevede, Libya’ya asker göndermenin yolunu açacak tezkere üzerinde çalışılıyor. Yeni yılda Meclis’in ilk mesai konularından birinin Libya tezkeresi olması bekleniyor.
Dün bu konu, AK Parti’nin MYK Toplantısında da gündeme geldi, konu enine boyuna değerlendirildi. Toplantıda, güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasının içinde Libya tezkeresinin de, Libya’ya asker gönderilmesiyle ilgili hususların da yer almasına ilişkin görüşler ifade edildi.

Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat muhtırası sonucunda iki önemli anlaşma imzalanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmişti. Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma kabul edilmişti. Daha sonra da Meclis’in kapandığı gün, ara vermeden önce Libya ile ikinci bir kritik anlaşma olan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması da Meclis’ten geçmişti.

Askeri iş birliği çerçevesinde, Türkiye’nin Libya’da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek vermesi öngörülüyor.
Anlaşmada iki ülkenin ortak tatbikat yapabilmesi ve istihbarat paylaşımında bulunması da yer alıyor.

DB/TRT

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMeclisGündemKıbrısLibya
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