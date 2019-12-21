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Türkiye Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Türkiye Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 11:26
Türkiye Merkez Bankası'ndan Faiz Kararı

Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı.

Buna göre, reeskont faiz oranı yüzde 17,25'ten yüzde 12,75'e indirildi. Avans faiz oranı ise yüzde 18,25'ten yüzde 13,75'e düşürüldü.

Reeskont ve avans faizi, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerinde kullanılıyor.

Merkez Bankası, bankaların verdiği ticari senet ve vesikaları reeskont kabul ediyor. Bu işleme uygulanan faize reeskont faizi deniyor.

Merkez Bankası, reeskonta kabul ettiği senetlere de avans veriyor. Bu ise avans faizi olarak nitelendiriliyor.

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Türkiye Merkez BankasıFaiz OranıEkonomiHaberTürkiye
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