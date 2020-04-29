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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Not ortalamasına bakılmayacak

Öğrenciler ortalamaya bakılmadan üst sınıfa geçecek

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:14
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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Not ortalamasına bakılmayacak

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

Selçuk, şöyle konuştu:

"13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk."

"ÖĞRENCİLER NOT ORTALAMALARI KAÇ OLURSA OLSUN ÜST SINIFA GEÇECEK"

Selçuk, "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak." dedi.

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek." açıklamasında bulundu.

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